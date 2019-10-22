هزة أرضية تضرب جنوب إيران

وذكر المركز في بيان له أن الزلزال حدث في الساعة 14:58 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتابع البيان أن بعض السكان في شمال الإمارات شعروا بالهزة بشكل خفيف.
وفي أواخر الشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 5,6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوبي إيران.
ونقلت "رويترز" عن وكالة "فارس"، أن مركز الزلزال كان قرب بلدة كوخرد في إقليم هرمزجان. وأوضح مسؤولون إيرانيون أنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار مادية.
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وفي سنة 2003 دمر زلزال بلغت قوته 6.6 درجة مدينة بام التاريخية، مما أسفر عن مقتل 26 ألف شخص.
يذكر أن إيران معرضة لزلازل بين الحين والآخر، لأنها تقع على العديد من خطوط الصدع الرئيسية.
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