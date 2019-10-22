شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الانتهاء من 54 محطة معالجة مياه ثلاثية وثنائية بصعيد مصر آخر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة تعمل على الانتهاء من إنشاء 54 محطة معالجة مياه ثلاثية وثنائية مُطورة بمحافظات صعيد مصر.

ولفت إلى أن الانتهاء من هذه المحطات يحتاج إلى 1.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من هذه المحطات بنهاية العام الحالى العام الحالى فى 31 ديسمبر 2019، باستثناء محطة وحيدة يمتد العمل بها إلى منتصف شهر يناير من العام الجديد.

وأشار الوزير إلى أن تلك المشاريع تعكس توجه الدولة واهتمامها بمحافظات الصعيد، مشيرا إلى أنه يتم العمل أيضا على الانتهاء من 32 محطة مياه شرب بطاقة إنتاجية تبلغ 703 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 5 مليارات جنيه بصعيد مصر.

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وأوضح الوزير أن العام المالى الحالى 2019/2020 طلبت الوزارة توفير مبلغ 40 مليار جنيه لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتم توفير 18.1 مليار جنيه بنسبة 41%، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ مشروعات بأكر من 170 قرية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.