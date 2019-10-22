شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: عوائد الوزارة خلال الـ5 سنوات المقبلة لن تقل عن 10 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف، إن عوائد وزارة الأوقاف خلال الـ 5 سنوات المقبلة لن تقل عن 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن هيئة الأوقاف المصرية هي الهيئة الوحيدة في مصر التي تبيع الأراضي للنفع العام أو الشقق السكنية بدون فوائد لمدة 3 سنوات.

وأضاف الوزير، أنه حال تظلم أي مواطن أو مؤسسة من تقييم قيمة الأرض المستبدلة، فإنه على المواطن أو المؤسسة التقدم بتظلم ودفع المصاريف الخاصة باستقدام جهاز الخدمات الحكومية وشركتين من الشركات الخاصة بالتقييم والتي تكون مسجلة بالبنك المركزي لهذا الغرض.

وأشار الوزير، إلى أنه فى تلك الحالة تقييم تلك اللجنة نحدد متوسط السعر بالإضافة الي أن الوزارة تقدم خصما بمقدار 10 بالمائة لإقامة المشروعات ذات النفع العام.

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وقال وزير الأوقاف، إنه استجاب لتوصيات لجنة الشئون الدينية بالبرلمان فيما يتعلق بخطباء المكافأة، وحصرت الوزارة عددا كبيرا منهم وتم تسويتهم إلى درجة إمام، فضلاً عن أن الوزارة رفعت مكافأة الخطبة لأستاذ الجامعة من 60 جنيها إلى 250 جنيها، أى 1000 جنيها فى الشهر، وهو ما زود قائمة أساتذة الجامعة الراغبين فى إلقاء الخطبة.

وأضاف الوزير فى كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أسامة العبد، أن الوزارة رفعت قيمة الخطبة أيضاً لخطباء المكافأة إلى 100 جنيه، حتى يصبح رقم مقبول بالنسبة لخطباء المكافأة.

وطالب الوزير، بقيادات الوزارة تجديد الإعلان بمطالبة من يريد تسوية أوضاعهم من خطباء مكافأة، متابعاً: " منهم من أصبح مقيم شعائر، حتى لا نترك المساجد للعاملين، لمزيد من إحكام السيطرة علي المساجد".