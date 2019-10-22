شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. وزير الإسكان مستعرضا خطة الدولة بشأن الصرف الصحى: وصلنا لـ65% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، خطة الدولة فى شأن الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن نسبة تغطية الصرف الصحى فى 2014 كانت 50%، والآن تصل لنسبة إجمالية 65% .

وأضاف الوزير فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن نسبة التغطية فى الصرف الصحى فى الحضر 94%، عقب 179 مشروع بتكلفة 7.7 مليار جنية، وتصل نسبة التغطية فى الريف إلى 37.5%، بعد تنفيذ 624 مشروع فى القرى بتكلفة 12.4 مليار جنية، بعد أن كانت فى 2014 11%.

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وأكد الوزير، أنه بنهاية خطة العام الحالى المنتهى فى 30 يونيه 2020، ستصل نسبة التغطية فى الريف إلى 42.4%، متابعاً،: "نعم المعدل منخفض جداً، لكننا جايين من بعيد جداً، وهناك قدرة مادية وتنفيذية"، مؤكداً أنه من المخطط إنهاء 36 مشروع صرف صحى فى المدن بنهاية يونيو 2020 بتكلفة 7.6 مليار جنيه.