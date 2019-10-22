شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء الجلسة العامة للبرلمان بإحالة عدد من القوانين إلى اللجان المختصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، بإحالة عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لدراستها، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة اليوم مواجهة النواب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وتتضمن طلبات الإحاطة عدد 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

ويناقش أيضا طلب إحاطة وسؤال عن ارتفاع اسعار فواتير المياه، وتتضمن ستة طلبات إحاطة عن رغبة الأهالى بمنطقة شرق ابنى بيتك فى بناء سور خرسانى يفصل بينهم وبين المقابر.

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وكذلك عن قرار وزير الإسكان رقم 1018 لسنة 2018 بشأن اشتراطات ارتفاعات المبانى ومخالفتها للواقع بالقرى.

وعن سرعة إنهاء إجراءات التخصيص والاستعلام البنكى وكذلك إدخال المرافق لراغبى استلام وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى المرحلة الثالثة، شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، و عن عدم تثبيت العمالة المؤقتة فى المجتمعات العمرانية الجديدة.

و عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وعن إضافة قسم الهندسة الطبية لمركز بحوث الإسكان، ويناقش المجلس طلب مناقشة عامة موجه لوزير الإسكان مقدم من النائب فوزى فتى وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن تفعيل قانون الهيئات الشبابية والرياضية بخصوص تخفيض مبالغ استهلاك، وتوصيل المرافق للهيئات الشبابية والرياضية.