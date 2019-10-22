وزير الإسكان: ننفذ 3600 مشروع مياه شرب وصرف تحتاج 155 مليار للانتهاء منها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، موقف قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وعدد المشروعات التى يتم تنفيذها وتكلفتها، لافتا إلى أن هناك 3600 مشروع جارى تنفيذهم الآن بنسب متفاوتة.
وأوضح الوزير أن إنهاء هذه المشروعات يحتاج إلى تمويل يبلغ 155 مليار جنيه، مضيفا أن تمويل الحكومة منذ عام 2014 لعدد 1055 مشروع بلغ 64.7 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن الوزارة طلبت توفير مبلغ 34.3 مليار جنيه بموازنة العام المنقضى لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وما تم إتاحته 40% فقط من المبلغ وتم استهلاك التمويل بالكامل، وتعزيز الخطة بمبلغ 2.1 مليار جنيه وتم الانتهاء من 55 مشروع صرف صحى بالقرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المُوجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى.
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