شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بمراعاة البعد الاجتماعى بفواتير المياه وصيانة الخطوط والشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، بضرورة إعداد خطة للصيانة الشاملة لخطوط وشبكات المياه بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إعادة النظر فى فواتير المياه ومراعاه البعد الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، أهمية مراعاة البعد الاجتماعى فى فواتير المياه، مع وضع خطة شاملة لخطوط وشبكات المياه لاسيما فى حلوان والمعصرة والتبين، وإعادة دراسة المقايسات، قائلًا : شركات المياه بتأخذ حقها ثالث ومثلث كما يُقال، ونجد كل عمارة بها على الأقل 20 ماتور بسبب ضعف ضخ المياه لتهالك المواسير.

Advertisements

من جانبه انتقد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى الانقطاع المتكرر لمياه بمحافظة بنى سويف، وذلك بسبب التوسع فى الأحوزة العمرانية وارتفاعات المبانى، الأمر الذى أدى إلى اضطرار الأهالى لشراء مواتير المياه ومن ثم زيادة فواتير الكهرباء.

وبدوره، طالب النائب محمد السيد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وزير الإسكان والمرافق بالنزول إلى الشارع وتفقد المواقع المختلفة، بقوله: "عارف إنك وزير شاطر، لكن مش موجود فى الملعب، مين اللى بيتكلم دايما على مشاكل الصرف الصحى .. هى المناطق الشعبية والصعيد".

وقال الحسينى :"رئيس البرلمان وكافة النواب يدعمون مؤسسات الدولة ويقفون صفًا واحدًا من أجل استقرارها"، لكننا أيضا نرغب فى توفير الخدمات اللازمة للمواطنين كالصرف الصحى والمياه."

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.