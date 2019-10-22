شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رفع الحصانة عن النائب عبد السلام الخضراوى، بعد أن مثل النائب اليوم أمام الجلسة العامة، ودافع عن نفسه.
وقال النائب عبد السلام الخضرواى:"أنا ضحية نصب، ولجأت إلى قضاء مصر الشامخ، وحصلت على حكم برأنى"
وكانت اللجنة التشريعية انتهت فى تقريرها برفض طلب رفع الحصانة عن النائب لوجود شبهة كيدية
وتضمن الطلب المقدم من النائب العام النائب العام السماح برفع الحصانة عن النائب لاتخاذ اجراءات رفع الدعوى الجنائية ضده فى القضية رقم 13814 لسنة 2019 جنح ثان شبرا الخيمة وذلك لارتكابه جنحة اصدار شيك ليس له مقابل بقيمة 11 مليون جنيه
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