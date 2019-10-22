شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تناقش نتائج زيارتها إلى مطروح..ومطالب بزيادة توقيت العمل بالموانئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماع لها اليوم، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، استعرضت خلاله نتائج الزيارة الميدانية ألتى قامت بها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019 .

وطالب رئيس اللجنة فى كلمته خلال الاجتماع، بوجود آلية للتنسيق بين الجهات التى تقوم بصيانة وإحلال الطرق، مقترحاً زيادة وقت التشغيل بالموانئ لتصبح 24 ساعة بالتناوب بدلا من 10 صباحا إلى 4 مساءا، متابعاً،: "هذا الوقت غير كافى لانجاز مصلحة المواطنين ولابد من توفير المعدات اللازمة للشحن والتفريغ والتحميل".

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وطالب النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بضرورة إعادة تدوير منظومة الجمارك، لتواكب عملية التطوير.