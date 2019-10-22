شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: ملتقيات التوظيف ليست وهمية.. و18 تطبيقا لشأن السلامة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير القوى العاملة، أن الوزارة لا تتوان لحظة فى الدفاع عن مطالب العمال طالما كانوا على حق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات العمالية.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى، أن هناك تمسكا بإعلاء قيمة المفاوضة الجماعية فى حال وقوع أى مشكلات بين العاملين وأصحاب الأعمال.

وتابع قائلا: "أى عمال ولو كان لهم 100 مطلب مستعد أسمع منهم بنفسي لكن بشرط عدم توقف الإنتاج".

وردا على استفسارات النواب، بشأن مصير المتدربين ومتابعتهم، أكد الوزير، أن هناك قاعدة بيانات لكل من يتلقى التدريب لربطهم بسوق العمل.

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وتنفيذا لمطالب النواب بضرورة التجاوب معهم فيما يتعلق بالتوظيف والتدريب، وجه وزير القوى العاملة، بضرورة مشاركة النواب في كل ملتقيات التوظيف، وكذلك الإعلان عن سيارات التدريب المتنقلة تكون بالتنسيق مع نواب كل محافظة.

وعقب وزير القوى العاملة علي أثاره بعض النواب، بشأن اعتراض بعض الشباب على عدم ملائمة الوظائف لخبراتهم ومؤهلاتهم، قائلا: "الشاب المتحرك أفضل من الساكن، فيجب على الشاب القبول بالفرص المتاحة، ومن خلال هذه الفرصة من المتوقع أن يجد الفرصة الملائمة".

وفيما يتعلق بانتقادات بعض النواب بأن بعض ملتقيات التوظيف وهمية، أكد الوزير أنه بعد كل ملتقى توظيف يتم استقبال استمارات بعدد الفرص التي تسكين الشباب فيها.

من جانبه، أكد حسام الجمل، مستشار الوزير لقطاع المعلومات، أن هناك تعاونا مع الإنتاج الحربي في 18 تطبيقا بشأن الصحة والسلامة المهنية والتشغيل، متابعا: "نعمل على تطوير مكاتب القوى العاملة البالغ عددها 700 مكتب، وميكنة كاملة لمكاتب التشغيل والصحة والسلامة".

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق يربط العاملين المصريين بالخارج مع وزارة القوى العاملة.

من جانبه، أعلن أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بوزارة القوى العاملة، افتتاح 3 مراكز تدريب مهني الفترة المقبلة، أولها في الشرابية، بالإضافة إلى وحدات ثابتة بالمنوفية.