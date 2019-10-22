شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ" النواب": لائحة المجلس أنتم من وضعها ويجب الالتزام بنصوصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على إلتزامه الكامل بنصوص اللائحة الداخلية للبرلمان وعدم الحياد عنها، مطالبا أعضاء المجلس بحذوه فى ذلك.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بـ33 طلب إحاطة و3 أسئلة وطلب مناقشة، حول مشاكل الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظات.

وقال عبد العال، " هذه اللائحة، أنتم من وضعتوا نصوصها وعليكم الإلتزام بأحكامها، فلا يطلب منى نائباً الحديث بالمخالفة لها".

وأضاف عبد العال، تعقيباً علي مطالب النواب من غير مُقدمي الأدوات الرقابية الحديث بقوله : " اللائحة الداخلية للمجلس واضحة وضوح الشمس، الحديث يُمنح لمقدمي طلبات الأحاطة والاسئلة وطلبات المناقشة، وهناك تعقيب لمقدم السؤال، هذا هو القانون المعمول به وعليكم الإلتزام به".

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وجدد عبد العال حديثة في هذا الصدد عده مرات خلال الجلسة العامة لاسيما مع إصرار بعض النواب على الحديث، حيث قال لهم : "أنتم أحرار.. هذا هو القانون"، مضيفاً فى استنكار: "أنتم عايزين نقطعه".

ولفت عبد العال، إلى أن أغلب طلبات الإحاطة تتمحور حول 4 قضايا، ومنها مشكلة المياه والصرف الصحى، وفواتير المياه.

وتتضمن طلبات الإحاطة 17 طلب إحاطة عن توقف مشروعات الصرف الصحى وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحى، وتشمل أيضًا 9 طلبات إحاطة وسؤالين مقدمة من النواب عن ضعف مياه الشرب، وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحى.