شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين العرب" يدعو لاجتماع مكتب دائم لرفض العدوان التركى على سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت نقابة المحامين المصرية، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة لانعقاد مكتب دائم استثنائى للاتحاد، تحت عنوان "لا للعدوان التركى على الأراضى السورية".

يعقد المكتب الدائم الاستثنائى لاتحاد المحامين العرب، السبت المقبل، بأحد فنادق القاهرة بمشاركة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ونقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والأمناء العامين المساعدين، ومجلس نقابة المحامين المصرية والنقابات الفرعية، كما وجهت الدعوة للسفراء العرب فى مصر للمشاركة.

يذكر أن سامح عاشور، أصدر يوم 10 أكتوبر الجارى، بيانا أعرب فيه عن استشعار نقابة المحامين المصرية، بل وكافة النقابات العربية واتحادهم، وجموع المحامين العرب، المهانة التى تعيشها الأمة العربية بعد أن استباحت القوات التركية الأراضى العربية السورية، واستباحت الشعب الأعزل فى الشمال تحت قصف الطيران والمدافع والصواريخ، وتحت تواطئ دولى مكشوف تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بل وبعض الأنظمة الإسلامية حتى روسيا وإيران سكتوا عن الإدانة.

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وتساءل نقيب المحامين: “أين الذين كانوا يشقون الجيوب ويلطمون الخدود على قسوة الدولة السورية على بعض أبنائها، واستباحوا دعوة أمريكا وإسرائيل وأوروبا بقصد إسقاط نظام الحكم في سوريا وقبل ذلك وبعده إسقاط سوريا كلها من قلب الخارطة العربية لتصبح مقبرة لأبنائها، تركوا الدواعش والمنظمات الإرهابية وأنقضوا على سوريا”.

وشدد أن العدوان التركى المدعوم أمريكياً وأوروبياً على سوريا الدولة شعباً وأرضاً يستوجب الدعوة لإيقاف العدوان فوراً، وحماية دولية للشعب السورى ودعم عربى وإسلامى غير مشروط وإعلان المساندة بكل الوسائل والسبل المتاحة، مطالبا جامعة الدول العربية وحكامها بإعادة مقعد سوريا إليها ومساندتها فى مواجهة الغزاة.