تخفيضات وبالتقسيط.. هانو تنظم معرضا بمصلحة الضرائب الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء حفظي:

تنظم شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو – بنزايون) معرضًا في مصلحة الضرائب الأحد المقبل، لمدة أسبوعين بحسب ما قاله محمود عبدالله العضو المنتدب للشئون التجارية والتسويق بالشركة لمصراوي.

وقال عبدالله، إن الشركة حققت مبيعات بقيمة 750 ألف جنيه خلال 3 معارض أقامتها بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، وتستهدف الوصول بالمبيعات إلى مليون جنيه، بنهاية الشهر الجاري.

وتقدم الشركة تخفيضات على السلع المعروضة والتي تشمل السلع المعمرة والملابس والأدوات المنزلية والسجاد، وتصل التخفيضات إلى 35% وبعروض خاصة أكبر من العروض الموجودة في السوق، بحسب العضو المنتدب.

كما توفر معارض شركة بنزايون، تقسيط المشتريات لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالتعاون مع بنكي الأهلي ومصر، بفائدة نحو 10% سنويا أي بأقل من 1% شهريا.

وقال العضو المنتدب للشركة إن "خدمة التقسيط تتم على أسعار العروض وليس على السعر الأصلي للسلعة".

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وستنظم الشركة معرضا مقبلا في الجهاز المركزي للمحاسبات، وتدرس إضافة الأجهزة الإلكترونية "اللاب توب والموبايل" للمعارض، بحسب ما قاله عبدالله.

وتدرس الشركة التوسع في تنظيم المعارض مع جهات أخرى بسلع مختلفة، لتعظيم إيراداتها.

وحققت شركة بيوت الأزياء الراقية (هانو- بنزايون) أرباحا بقيمة 26.2 مليون جنيه، وإيرادات بقيمة 335 مليون جنيه.

وتنفذ شركة هانو بنزايون، شراكات مع القطاع الخاص، لتطوير فروعها، ما مكنها من تحقيق عوائد من هذه المشاركات بقيمة 96 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي.

وتتبع شركة بيوت الأزياء الراقية، محلات تجارية هي هانو والصالون الأخضر وجاتينيو، بالإضافة إلى مصنع ومعارض "بونتريمولي" للأثاث، بالإضافة إلى المحلات التجارية ذات العلامة بنزايون، بعد دمج الشركتين.