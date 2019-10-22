فرج عامر: تراجع بريطانيا عن حظر السفر لشرم الشيخ يعني عودة 729 ألف سائح

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة البريطانية برفع القيود المفروضة على رحلات الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ، والذي أعلنته اليوم الثلاثاء، يعد مؤشرًا لعودة العلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة وتتويجًا للتنسيق الاستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين.

وأضاف "عامر" في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تستحوذ على المركز الثالث في قائمة أكبر 10 دول تصدر الحركة السياحية إلى مصر، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، لتحقق توافد نحو 729 ألف سائح، بنسبة زيادة 8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، قضوا نحو 7,5 مليون ليلة سياحية، ويبلغ متوسط الإقامة في مصر 10 أيام، متوقعًا عودة تلك النسبة بعد استئناف الرحلات.

وأشار إلى أن البريطانيون يمثلون 13% من الحركة السياحية الوافدة من أوروبا، الذي يعد أهم مصدر سياحي لمصر لأنه يمثل 74% من إجمالي الحركة الوافدة من جميع قارات العالم إلى المقصد المصر.

Advertisements

وأوضح أن السائح البريطاني يعد من أكثر الجنسيات حرصًا على زيارة مصر وتعلقًا بها حتى في أوقات الأزمات، حيث بقي آلاف السائحين البريطانيين في مدينة شرم الشيخ عقب ثورة يناير عام 2011 رغم الظروف الأمنية التي مرت بها مصر في تلك الفترة، فضلا عن رفضهم قطع إجازاتهم وبرامج رحلاتهم للعودة إلى بلادهم وفقًا لتحذيرات الخارجية البريطانية وإعلان إجلاء رعاياها من مصر .

ولفت إلى أن السائحون البريطانيون يتميزون بالإقبال على الأنماط السياحية المختلفة، إذ تأتي السياحة الثقافية التي تتمثل في زيارة المناطق الأثرية في المقام الأول، تليها السياحة الترفيهية في الشواطئ، إلى جانب المنتجات الأخرى التي يتسم بها المقصد السياحي المصري، كما أنه يعتبر من السائحين ذات الإنفاق فوق المتوسط.

الجدير بالذكر أن السفارة البريطانية في مصر، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الحكومة البريطانية "لم تعد تنصح بعدم السفر" إلى منتجع شرم الشيخ في مصر.

وقال السفير البريطاني جيفري آدامز: "يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، وسوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات".