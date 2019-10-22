"التعليم" تعلن انطلاق المسابقة الدينية البحثية الكبرى للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

اتفقت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والأوقاف على إقامة مسابقة دينية بحثية كبرى يشارك فيها المعلمون وأبناؤنا الطلاب من المراحل التعليمية: (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية" العام – الفني).

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، أرسل الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام خطابًا، إلى المديريات التعليمية للإعلان عن المسابقة وشروطها للعام الدراسي (2019-2020)، علمًا بأنه سيتم منح الفائزين العشرة الأوائل من الطلاب والمعلمين جوائز "مالية وعينية " مقدمة من وزارة الأوقاف، إضافة إلى جوائز لأفضل مدير مديرية، ومدير إدارة تعليمية تحقق بها أعلى نسبة من الفائزين على مستوى الجمهورية.