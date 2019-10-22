ننشر شروط وتفاصيل حصول العاملين بالدولة على قرض حسن من الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لائحة البر والمبالغ المخصصة للقرض الحسن المقدم للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية ليكون خمسة آلاف جنيه من غير العاملين بالوزارة على النحو التالي:

1 ـ ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة زواج طالب القرض أو أحد أبنائه أو إحدى بناته، خلال سنتين من تاريخ عقد الزواج على أن يرفق بنموذج طلب القرض صورة طبق الأصل من هذا العقد.

2 ـ ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ثمانية أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة المرض المزمن أو إجراء عملية جراحية للعامل، مع إرفاق المستندات المؤيدة .

3 ـ ما يعادل الأجر الأساسي فقط عن ستة أشهر بحد أقصى 5000 جنيه في حالة الضائقة المالية الناتجة عن أعباء عائلية، أو انشغال الذمة بدين معين المقدار حال الأداء في تاريخ تقديم نموذج طلب القرض ، مع إرفاق المستندات المؤيدة.

وسيطبق ذلك اعتبارًا من العام المالي الحالي 2019 / 2020 من 1 / 11 / 2019، من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

وجانبه قال عبدالحكيم بهجات رئيس الإدارة المركزية لشئون البر بالأوقاف، إن الوزارة تمنح جميع العاملين قروضا ميسرة، دون أي فوائد على أصل القرض.

وأضاف بهجات في تصريحات لمصراوي، أن القروض لجميع العاملين بوزارة الأوقاف، وقطاعات الدولة بشرط أن يتم تحويل رواتبهم على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزرة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض.

وأشار رئيس الإدارة المركزية للبر بالأوقاف، إلى أن القرض يتم سداده على 60 شهرًا، بخصم ربع الراتب شهريا من العميل.

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وأوضح أنه يجب توافر الشروط التالية للحصول على قرض من وزارة الأوقاف:

1 ـ أن يكون الشخص مر على تعيينه في جهة عمله ثلاث سنوات.

2 ـ أن يتم تحويل راتبه على "بنك مصر" لغير العاملين بالأوقاف.

3 ـ الحصول على القرض أثناء الخدمة.

4 ـ إحضار مفردات المرتب وصورة الرقم القومي.

5 ـ تسدد قيمة القرض دون فوائد على 60 شهرًا بما يعادل خمس سنوات.

6 ـ خصم ربع الراتب شهريا لسداد القرض.

7 ـ يتم منح القرض دوي أي فائدة.