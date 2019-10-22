محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
نفى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ما تردد في بعض وسائل الإعلام، بشأن حذف اسم الدكتور أحمد زويل من اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، خلال مناقشة المجلس لتعديلات قانون إنشاء المدينة، أمس.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، إن اسم الدكتور أحمد زويل، مازال موجودا على مسمى المدينة، ولا صحة لما تردد، وأصبح اسمها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف، أن الدكتور أحمد زويل، كان قامة علمية كبيرة نعتز بها.
وتابع: "قد يقول البعض إنني أدافع عن الحكومة، بس أنا مش محامي الحكومة، أنا محامي المجلس، ومحامي الشعب
وبحاول بقدر الإمكان مساعدة الحكومة وتصحيح أخطائها، لتتمكن من تحقيق الأهداف".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد العال: "أنا مش محامي الحكومة واسم زويل مازال على مدينة العلوم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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