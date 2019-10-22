الصين تدعو تركيا مجددًا لوقف عملياتها العسكرية في سوريا

دعت الصين مجددًا اليوم الثلاثاء تركيا إلى وقف عملياتها العسكرية في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا.

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقًا على

تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستعد لاستخدام القوة العسكرية ضد تركيا بسبب أفعالها في سوريا "إذا لزم الأمر".



وقالت يينغ : "الجميع قلق للغاية بشأن الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط. ونحن (الصين) دعونا مرارًا وتكرارًا تركيا إلى وقف العمليات العسكرية ذات الصلة. ونأمل في أن تعمل جميع الأطراف معًا لمكافحة الإرهاب، وأن تعزز بصورة مشتركة عملية التسوية السياسية للقضية السورية، وأن تصون معًا السلام الإقليمي".