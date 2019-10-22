الأمن والتعاون الأوروبي تدين الاعتداءات ضد الصحفيين في مظاهرات إسبانيا

أعربت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي عن قلقها اليوم عقب عدة حوادث عنف ضد الصحفيين في إسبانيا خلال الأسبوع الماضي وكذلك اعتقال صحفي بعد أن بدأت الاحتجاجات في 14 أكتوبر الجاري في برشلونة.

وقال بيان للمنظمة الاوروبية اليوم الثلاثاء – من مقرها فى العاصمة النمساوية فيينا - أن هارلم ديزير ممثل منظمة

الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام أعرب عن أسفه لوقوع عدد من الحوادث والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء تغطيتهم للمظاهرات في برشلونة في الأيام الماضية.ونوه البيان إلى دعوة المنظمة الاوروبية السلطات إلى ضمان حماية الصحفيين والإعلاميين الذين يغطون الاحتجاجات في كاتالونيا .وأضاف البيان أن عدة صحفيين تعرضوا لأعمال عنف من قبل الشرطة الاسبانية أثناء المظاهرات رغم أنهم عرفوا أنفسهم كصحفيين وارتدوا الاشارة اللازمة كما تعرضت معداتهم للاتلاف العمد .وشدد البيان على أنه من الضروري التأكد من أن الصحافة يمكن أن تقدم تقاريرها بحرية عن المظاهرات العامة داعيا السلطات الإسبانية إلى إجراء تحقيق شامل في جميع الحوادث التي تنطوي على عنف ضد الصحفيين.