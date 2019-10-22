زعيم المعارضة الكندية: سنكون مستعدين للفوز في الانتخابات القادمة

وعد زعيم حزب (المحافظين) المعارض في كندا "أندرو شير" بأن حزبه سيكون مستعدًا لليبراليين في الانتخابات القادمة، رافضًا أن يعطي أية تلميحات بشأن إمكانية تقديم استقالته من زعامة الحزب إثر فشله في قيادته نحو تشكيل الحكومة.

وتمكن رئيس الوزراء "جستن ترودو" من الاحتفاظ بمنصبه على رأس الحكومة الكندية بعد أن حصل حزبه على 157 مقعدًا، ورغم ذلك فشل في تشكيل حكومة أغلبية؛ لعدم إمكانيته الفوز بالـ170 مقعدَا الضرورية لتشكيلها، وبالتالي فمن المتوقع تشكيل حكومة أقلية

بدعم من الحزب الديموقراطي الجديد.وأقر "شير" بالهزيمة، قائلًا: "بالرغم من أن النتيجة ليست كما أردناها، ولكن أنا فخور للغاية بفريقنا وبفريق المحافظين الأكبر والأقوى الذي سنرسله إلى أوتاوا"، مضيفًا: "قام المحافظون بإشعار "جستن ترودو" بأنه عندما تسقط حكومتك، سيكون المحافظون جاهزون وسنفوز".يشار إلى أن "شير" فشل في تعزيز ترتيب حزبه بشكل كبير في مجلس العموم، وعاد المحافظون إلى البرلمان بعد حصولهم على ما يقرب من 20 مقعدًا أي أكثر ما حصل عليه رئيس الوزراء السابق "ستيفن هاربر" في 2015.وقال "شير" : "إن نتيجة يوم الاثنين هي مجرد الخطوة الأولى، ونجاح التصويت الشعبي للحزب في هذه الانتخابات يعني أن المحافظين هم الآن (حكومة في الانتظار)".وبموجب دستور حزب المحافظين، إذا فشل الحزب في تشكيل الحكومة وإذا لم يشر الزعيم رسميًا بعد إلى نية الاستقالة، فيمكن للمندوبين التصويت في مؤتمر الحزب التالي لتنظيم سباق للقيادة، أما إذا أيد أكثر من 50% من الأصوات المدلى بها في المؤتمر مثل هذا الخيار، فإن ذلك يؤدي إلى انتخابات زعامة حزب.