مسئول إيطالي: الحكومة هي من تتخذ القرار بشأن الاتفاق مع خفر السواحل الليبي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أن الحكومة هي من ستتخذ القرار بشأن الاتفاق المبرم مع خفر السواحل الليبي.
قال كونتي - ردا على تساؤلات عما تنوي حكومته القيام به في الثاني من نوفمبر المقبل، عندما سيحين موعد التمديد التلقائي للاتفاق حول خفر السواحل التابعلطرابلس - إننا "نقوم بتقييم الأمر، وسنعقد اجتماعات حكومية لتقييم إمكانية استمرار هذا الاتفاق".
ووفقا لمصادر إعلامية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، اليوم الثلاثاء - فإنه "يمكن بموجب الاتفاق بين إيطاليا والقوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي أيضا، أن يعترض الليبيون قوارب اللاجئين في طريقها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، ويعيدونها إلى ليبيا"، التي تعاني من حرب داخلية في الوقت الحالي.
وهناك جدل واسع في الأوساط المعنية بشأن هذا الاتفاق، وذلك بسبب "تعرض اللاجئين في ليبيا لمعاملة سيئة للغاية"، وفقا للنشطاء المعنيين بحماية حقوق الإنسان.
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