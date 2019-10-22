الدفاع الروسية: طائرة "تو-95" لم تخترق المجال الجوي

نفت وزارة الدفاع الروسية، أن تكون طائرة (تو-95) الاستراتيجية اخترقت المجال الجوي لأي دولة أخرى أثناء تحليقها في أقصى شرق روسيا. ذكرت الوزارة - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - أن مقاتلات كورية جنوبية ويابانية اعترضت القاذفة الروسية أثناء قيامها بمهامها في أقصى الشرق الروسي.

جاء نفي وزارة الدفاع الروسية ردًا على ما أعلنت عنه كل من اليابان وكوريا الجنوبية بشأن اختراق القاذفة الروسية لمجالهما الجوي. قيامها بمهامها في أقصى الشرق الروسي.جاء نفي وزارة الدفاع الروسية ردًا على ما أعلنت عنه كل من اليابان وكوريا الجنوبية بشأن اختراق القاذفة الروسية لمجالهما الجوي.

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