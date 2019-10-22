وزير العدل الجزائري: الانتخابات الرئاسية المقبلة طوق نجاة

أكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل تشكل طوق النجاة الذي وضع بين أيدي الجزائريين.

وقال زغماتي -في تصريحات له اليوم- إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة تشكل طوق النجاة الذي وضعه أشراف هذا الوطن بين أيدي الجزائريين ويعمل ذوو الضمائر الحية منا على جعله منفذ النجاة في عالم لا يرحم، كثر

فيه المتربصون بالبلاد".وأضاف "إننا جميعا مدعوون ليوم تاريخي يرسم فيه الجزائريون من جديد طريق المستقبل بما يفتح أبواب الفرج في زمن المحنة، سائرين في ذلك على درب من سبقونا إلى نكران الذات؛ خدمة للمصلحة العليا لوطننا الجزائر الذي لا وطن لنا غيره".وأشار إلى أنه : "إذا كان للفساد علاقة بالوضع الاقتصادي بشكل عام، فإن ما تشهده البلاد منذ ثمانية أشهر يعمل على استمرار مخاطرها مادام الخلاف مستمر بين أفراد المجتمع الواحد، والذي تغذيه أياد قذرة ملطخة بالمال الفاسد والتي من مصلحتها أن يدوم الوضع الحالي تحقيقا لمآربها ومصالحها الضيقة".ومنذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل الماضي، يتولى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الحكم بشكل مؤقت لحين انتخاب رئيس جديد، في الانتخابات المقررة في 12 ديسمبر المقبل.