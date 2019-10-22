القاضي لروتانا: السعودية تتيح تأشيرة مضيف خلال أيام

تتيح المملكة العربية السعودية نظام تأشيرة جديدة تحت اسم تأشيرة "مضيف"، خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك وفقاً لما كشف عنه نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة.

وأوضح القاضي خلال مشاركته في برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن نظام التأشيرة الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً.



وأضاف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة،

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أنه سيتم استخراج تأشيرة "مضيف" الجديدة عبر نظام "أبشر"، مبيناً، أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها.

‏وأكد القاضي، أن ‏مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع ‏المملكة بحرية وحضور الفعاليات، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏فبإمكانه أداء العمرة‎.



الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أتاحت

مؤخراً أيضاً منح تأشيرات سياحية جديدة من شأنها تشجيع وتعزيز موقع المملكة السياحي الذي ينعكس على عجلة النمو الاقتصادي بالبلاد إيجاباً، حيث تبلغ رسومها 440 ريالاً ويستغرق إصدارها ما بين 5 و30 دقيقة.

وتمنح عبر المنصة الإلكترونية أو عند الوصول وتكون صالحة لغاية عام واحد من تاريخ الإصدار وتمنح لمَن بلغ الـ 18 من عمره، أما مَن دون ذلك فيشترط وجود ولي أمر، بجانب أن الديانة غير مشروطة وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يوماً في العام الواحد.