كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش العراقي يرفض بقاء القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش العراقي اليوم الثلاثاء إن القوات الأمريكية التي تغادر سوريا وتتجه إلى العراق المجاورة ليس لديها تصريح بالبقاء في البلاد مع استمرار القوات الأمريكية في الانسحاب من شمال سوريا بعد غزو تركيا للمنطقة الحدودية.

وجاء في بيان للجيش أن "جميع القوات الأمريكية التي انسحبت من سوريا حصلت الموافقة على دخولها إقليم كردستان لتُنقل إلى خارج العراق. ولا توجد أي موافقة على بقاء هذه القوات داخل العراق".

يبدو أن البيان يتناقض مع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي قال إنه بموجب الخطة الحالية، فإن جميع القوات الأمريكية التي تغادر سوريا ستذهب إلى غرب العراق وسيواصل الجيش القيام بعمليات ضد جماعة الدولة الإسلامية لمنع تجددها في المنطقة.

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ومن جانبه أعلن إسبر اليوم الثلاثاء إنه يعتزم إجراء محادثات مع الزعماء العراقيين لوضع تفاصيل حول خطة الولايات المتحدة لإرسال قوات أمريكية تنسحب من سوريا إلى العراق، مضيفًا أن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإبقاء تلك القوات في العراق "بشكل لا ينتهي".

وفي حديثه للصحفيين في قاعدة الأمير سلطان الجوية في المملكة العربية السعودية، قال إسبير إنه سيجري محادثات مع وزير الدفاع العراقي يوم الأربعاء. وقال إن الهدف هو سحب الجنود الأمريكيين وإعادتهم إلى منازلهم في النهاية.

حيث أمر الرئيس دونالد ترامب الجزء الأكبر من القوات الأمريكية في سوريا بالانسحاب بعد أن أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية أن قواته كانت على وشك غزو سوريا لطرد المقاتلين الأكراد السوريين الذين تعتبرهم تركيا إرهابيين.