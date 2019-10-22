كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند وباكستان تعتزمان توقيع اتفاق ممر الحج وسط التوتر في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن توقع الهند وباكستان اتفاقًا بشأن زيارة الحجاج الهنود لمزار السيخ في باكستان وهو تعاون نادر بين الجارتين المسلحتين نوويا في وقت التوتر الذي أدى إلى تبادل إطلاق النار على الحدود المتنازع عليها.

وستقدم الاتفاقية وصولًا بدون تأشيرة من الهند إلى مدينة كارتاربور الباكستانية، مقر المعبد الذي يمثل الموقع الذي توفي فيه مؤسس السيخية، جورو ناناك.

وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان في وقت متأخر يوم الاثنين، إنه تم التوصل إلى تفاهم بشأن معظم القضايا وإن الهند مستعدة للتوقيع على الاتفاق يوم الأربعاء.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين باكستانيين للتعليق لكن صحيفة دون الباكستانية نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إنه تم التوصل إلى اتفاق وأن الجانبين سيوقعان الاتفاق قريبا.

ولطالما سعت الأقلية السيخية في الهند إلى تسهيل الوصول إلى المعبد في كارتاربور، الذي يقع عبر الحدود في باكستان ذات الأغلبية المسلمة.

ويأتي هذا التعاون في وقت يشوبه التوتر بين الخصمين، حيث تشعر باكستان بقلق بالغ إزاء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية مؤخرًا في الجزء الذي تقطنه أغلبية من المسلمين من كشمير.

ويطالب كلا البلدين بمنطقة الهيمالايا بالكامل ولكنهما يحكمانها جزئيًا.

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وكانت الهند قد ألغت في أغسطس الماضي حكمًا ذاتيًا خاصًا في كشمير التي يسيطر عليها الهند، والتي صاحبتها حملة أمنية على المعارضة من قبل قوات الأمن الهندية هناك، مما أغضب باكستان.

وأفسد النزاع حول كشمير العلاقات منذ استقلالها عام 1947 وأثار حربين من ثلاث حروب.

وقالت الهند يوم الأحد: "إن جنديين ومدني قتلا في قصف عبر الحدود في كشمير بينما قالت باكستان إن أحد جنودها وثلاثة مدنيين قتلوا".

في فبراير، اقتربوا من الحرب في أعقاب تفجير انتحاري في كشمير الهندية أسفر عن مقتل 40 جنديًا من القوات شبه العسكرية. وردًا على ذلك، شنت الهند غارة جوية على الجانب الباكستاني وأسقطت باكستان طائرة هندية.

وقال مسؤولون من الجانبين إن المعبر الجديد سيتم افتتاحه في أوائل نوفمبر، قبيل عيد ميلاد مؤسس السيخية الـ 550 مباشرة في 12 نوفمبر.

ولكن لا يزال هناك خلاف حول رسم 20 دولارًا تريد باكستان فرضه على كل زائر.

وقالت وزارة الخارجية الهندية: "أن الهند "حثت باكستان باستمرار على احترام رغبات الحجاج، ألا تفرض مثل هذه الرسوم".

