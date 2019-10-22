كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تيك توك" وسيلة تنيظم داعش الجديدة لاستقطاب الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستخدم تنظيم "داعش" الإرهابي، تطبيق TikTok لجذب الشباب إلى الانضمام لصفوفه، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

مقاطع فيديو

ونشر التنظيم، مقاطع فيديو لأناشيده ولقطات تظهر بعض الجثث ومقاتليه، عبر التطبيق الذي يحظى بشعبية بين المراهقين.

ونال أحد "المقاطع المروعة التي نشرها تنظيم داعش 68 إعجابا، فيما بلغ عدد متابعي بعض الحسابات المرتبطة بالتنظيم حوالي 1000 متابع".

ومن جانبها حددت شركة Storyful للاستقصائيات المتعلقة بالشبكات الاجتماعية حوالي 24 حسابا مرتبطا بتنظيم "داعش"، وقد تم حذف جميع هذه الحسابات.

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وعلقت متحدثة باسم TikTok للصحيفة الأمريكية: "هذا تحد على مستوى جميع شبكات التواصل الاجتماعي تشكله أطراف فاعلة سيئة تسعى بقوة للتحايل على إجراءات الحماية".

وأتمت: "لكننا لدينا فريق مكرس لردع هذا السلوك الضار بقوة"وفقًا لما جاء في وكالة سبوتنيك.

أردوغان يعيد الحياة لداعش

أعاد فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحياة لتنظيم "داعش" الإرهابي، بعد العملية العسكرية التركية، التي انطلقت قبل أيام في شمال سوريا، وفقا لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية.

وكانت الأولى عندما فتحت تركيا حدودها للمقاتلين الأجانب للدخول إلى سوريا، الأمر الذي مكّن تنظيم "داعش" الإرهابي من تكوين معقل بحجم بريطانيا، في عام 2014.

وقالت الصحيفة البريطانية: إن "العملية العسكرية في سوريا ستربك الموقف في سوريا إلى ما لا رجعة، فالعملية سوف تزيل الضغط عن القوى المتطرفة، وتزعزع التوازن والهدوء النسبي، الذي كان قائما في البلاد في العامين الماضيين".