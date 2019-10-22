أزمة النقل في الدار البيضاء.. اقتناء أزيد من 300 حافلة جديدة

لا تزال أزمة النقل الحضري، بالعاصمة الاقتصادية، ترخي بضلالها على سكان المدينة، خاصة بعد انتهاء العقد الذي يربط الجماعة بشركة “مدينة بيس”.

الأزمة الخانقة دفعت جماعة الدار البيضاء إلى اقتناء أزيد من 300 حافلة جديدة قبل شهر دجنبر المقبل.

وكان عمدة مدينة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، أعلن أن الحافلات الجديدة لشركة “ألزا”، المقرر تدبيرها للمرحلة الانتقالية للنقل الجماعي في الدارالبيضاء لن تكون جاهزة إلا في نونبر 2020.

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وكشف عبد العزيز العماري، تفاصيل العقد الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري في المدينة، والذي فازت فيه شركة النقل الإسبانية “ألزا”، بعد التصويت عليها من قبل المشاركين في دورة مؤسسة التعاون بين الجماعات، موضحا أن “مدة العقد حددت في 10 سنوات”.

وقال عمدة الدارالبيضاء إن شركة “ألزا”، التزمت بضمان جميع الحقوق للعمال، الذين يشتغلون في المرفق السابق، وستظل لهم الحقوق نفسها مع الشركة الجديدة.