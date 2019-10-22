لا تزال أزمة النقل الحضري، بالعاصمة الاقتصادية، ترخي بضلالها على سكان المدينة، خاصة بعد انتهاء العقد الذي يربط الجماعة بشركة “مدينة بيس”.
الأزمة الخانقة دفعت جماعة الدار البيضاء إلى اقتناء أزيد من 300 حافلة جديدة قبل شهر دجنبر المقبل.
وكان عمدة مدينة الدارالبيضاء، عبد العزيز العماري، أعلن أن الحافلات الجديدة لشركة “ألزا”، المقرر تدبيرها للمرحلة الانتقالية للنقل الجماعي في الدارالبيضاء لن تكون جاهزة إلا في نونبر 2020.
وكشف عبد العزيز العماري، تفاصيل العقد الجديد لتدبير قطاع النقل الحضري في المدينة، والذي فازت فيه شركة النقل الإسبانية “ألزا”، بعد التصويت عليها من قبل المشاركين في دورة مؤسسة التعاون بين الجماعات، موضحا أن “مدة العقد حددت في 10 سنوات”.
وقال عمدة الدارالبيضاء إن شركة “ألزا”، التزمت بضمان جميع الحقوق للعمال، الذين يشتغلون في المرفق السابق، وستظل لهم الحقوق نفسها مع الشركة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة النقل في الدار البيضاء.. اقتناء أزيد من 300 حافلة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.