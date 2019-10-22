الكرة الذهبية.. مودريتش يرشح ميسي وصلاح ويتجاهل زميله هازارد

كشف لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وفريق ريال مدريد الإسباني، وحامل الكرة الذهبية، عن الأسماء الأربعة التي يرشحها من أجل الفوز بالكرة الذهبية لهذه السنة، والتي تخلو من أي لاعب يمارس في فريقه الحالي.

ففي تصريح لمجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، التي تمنح هذه الجائزة، قال مودريتش، إن الاختيار صعب هذه السنة، بحكم تواجد عدد من اللاعبين المتألقين لكنه سيصوت على كل من “كريتسيانو رونالدو، ليونيل ميسي، فيرجيل فان دايك، ومحمد صلاح”.

وكانت المجلة، قد كشفت، أمس الإثنين، عن قائمة المرشحين التي تضم 30 لاعبا، أبرزهم ليونيل ميسي (برشلونة)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وفيرجيل فان دايك ومحمد صلاح وساديو ماني (ليفربول) وإيدين هازارد (ريال مدريد).

وأثار مودريتش، الجدل بين عشاق ريال مدريد، بعد أن اختار هذا الرباعي، عوضا عن زميله في الفريق، البلجيكي إيدين هازارد.