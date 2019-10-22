عُثر عليه معلقا داخل “مطفية”.. “مقدم” يضع حدا لحياته داخل منزله!

أقدم عون سلطة من درجة “مقدم”، صباح اليوم الثلاثاء، على وضع حد لحياته بشنق نفسه، في دوار تكنزة، ضواحي شيشاوة.

وحسب مصادر محلية، فإن جثة الهالك، الذي كان في عقده السابع، عثرت عليها زوجته معلقة في حبل داخل بيته في “المطفية”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الهالك كان يقدم شهادات طبية لإعفائه من مهامه لكبر سنه، لكن من دون جدوى، إذ يرجح أن يكون ذلك سببا رئيسيا في دفعه إلى الانتحار.

وفور علمها بالخبر، حلت السلطات المحلية، والأمنية في مكان الحادث، وعملت على فتح تحقيق لمعرفة الأسباب وراء عملية الانتحار، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.