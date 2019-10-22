القضاء يقول كلمته في ملف مُخترق “الموكب الملكي” خلال افتتاح البرلمان

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الإثنين، حكما بالحبس سنتين سجنا نافذا، في حق شاب يقطن بتمارة، حاول اختراق الموكب الملكي عقب افتتاح الملك للبرلمان، قبل أيام.

وقالت زوجة الشاب المعتقل، التي تبلغ من العمر 33 سنة، في حديث مع “اليوم24″، إن زوجها لجأ لاستعطاف الملك بعدما أغلقت كل الأبواب أمامه، وفقد الأمل، وأشارت في حديث مع الموقع، أنه زوجها عجز عن توفير الأكل لبناته الخمسة، كلهن قاصرات، وأكبرهن عمرها لا يتجاز 13 سنة.

وكان فيديو أظهر فيديو قام بتصويره أحد المواطنين، وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وثق للحظة سقوط أحد حراس الملك، لحظة اقتحام الشاب للموكب الملكي، ليقوم حراس أخرون باعتراض مخترق الموكب الملكي، وتم تقديمه للعدالة.