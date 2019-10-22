رسميا.. المنتخب المحلي يخوض مباراتين وديتين قبل خوض نهائيات كأس إفريقيا للأمم

بعد أن ضمن تواجده في نهائيات كاس إفريقيا للاعبين المحليين، المزمع إقامتها العام المقبل في الكاميرون، سيخوض المنتخب الوطني المحلي، بقيادة الناخب الوطني الحسين عموتة، مباراتين وديتين اثنتين، استعدادا لخوض النهائيات.

وحسب ما أعلنت عنه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على موقعها الرسمي على الأنترنيت، فإنه ” وفي إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي ستجرى أطوارها بالكاميرون، سيخوض المنتخب الوطني مباراتين وديتين أمام منتخبي الطوغو وغينيا”.

“وستجري النخبة الوطنية مباراتها الأولى أمام منتخب الطوغو يوم 15 نونبر 2019 بالطوغو، على أن تواجه منتخب غينيا يوم 19 نونبر 2019 بالمغرب”.

جدير ذكره، أن المنتخب المحلي، المتوج بالنسخة الأخيرة، التي أقيمت في المغرب، بلغ النهائيات على حساب منتخب الجزائر، بعد أن فاز عليه في مباراة الإياب، بثلاثة أهداف دون رد، مع العلم أن لقاء الذهاب في الجزائر كان قد انتهى بالتعادل بدون أهداف.