قال الفنان المصري، عبد الوهاب فتحي، إنه من الصعب إنتاج نسخة عربية من فيلم “جوكر”، كون الثقافة العربية لها خصوصياتها، وذلك في تعقيبه على ترشيحه من طرف الجمهور لتجسيد بطولة نسخة عربية مفترضة من فيلم “جوكر” العالمي.
وأبرز عبد الوهاب فتحي، أن صدى الجمهور وصله، بعدما اقترحه انطلاقا من الشخصيات التي يجسدها، للعب بطولة فيلم “جوكر” في حالة تم تقديم نسخة عربية.
واعتبر عبد الوهاب فتحي أن “جوكر” في الأصل شخصية مستمدة من المجلات المصورة، وموجهة إلى الأطفال، والشباب أكثر.
ويشارك عبد الوهاب فتحي، حاليا، في فعاليات مهرجان الدارالبيضاء للفيلم العربي، بصفته عضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة.
كانت هذه تفاصيل خبر اقترحه الجمهور لتجسيده بطولة فيلم “جوكر” في نسخة عربية.. الفنان عبد الوهاب فتحي يعلق – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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