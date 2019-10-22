استياء مغربي بسبب غياب زياش عن القائمة الموسعة للمرشحين للكرة الذهبية 2019

عبر عدد من عشاق المحترفين المغاربة في أروبا، عن استيائهم من غياب اللاعب المغربي حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، عن لائحة ال30 لاعبا، المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية لعام 2019.

وغزت التعليقات الساخطة من هذه اللائحة أبرز الصفحات الكروية والرياضية على فايسبوك، خاصة وأن القائمة ضمت 4 لاعبين من فريق أجاكس أمستردام الهولندي، وهم دوزان تاديتش، والثلاثي الهولندي فان دي بيك، فرانكي دي يونع، ودي ليخت، مع العلم أن زياش قدم الموسم الماضى أداءا أفضل من هذا الرباعي.

وساهم النجم المغربي، بشكل كبير في وصول فريق العاصمة الهولندية لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما قاده لتتويج بثنائية الدوري والكأس، بتمريراته الحاسمة وأهدافه الرائعة.

وكانت مجلة “فرانس فوتبول” قد كشفت عن لائحة ال30 لاعبا، المنافسون على هذه الكرة الذهبية، التي سيكشف عن هويتها في الثاني من الشهر المقبل، وتضم لاعبين عربيين هما الجزائري رياض محرز، والمصري محمد صلاح.

وهذه هي اللائحة الكاملة للمرشحين:

* ليفربول: فيرجيل فان دايك.. روبرتو فيرمينو.. أليسون بيكر.. جورجينيو فينالدم.. ترينت ألكسندر-أرنولد.. ساديو ماني.. محمد صلاح

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* مانشستر سيتي: برناردو سيلفا.. رياض محرز.. كيفن دي بروين.. رحيم سترلينج.. سيرجيو أجويرو

* توتنهام هوتسبير: سون هيونج-مين.. هوجو لوريس

*برشلونة: ليونيل ميسي.. أنطوان جريزمان.. فرينكي دي يونج.. مارك-أندريه تير شتيجن

* أتليتيكو مدريد: جواو فيلكس