ترامواي الدارالبيضاء يكشف تفاصيل صدم مسن ووفاته في الحين

أقرت شركة ترامواي الدارالبيضاء، بأن سائق إحدى عرباتها لم يتمكن من تجنب صدم شخص مسن، أمس الاثنين، ما أودى بحياة هذا الأخير في الحين.

وقالت الشركة، في بلاغ صحفي، إن قاطرة ترامواي الخط الأول بين محطتي الرجاء وابن تاشفين، صدمت “يوم 21 أكتوبر 2019، في الساعة السابعة وخمسين دقيقة صباحا، شخصا مسنا، كان راجلا، وأشارت إلى أنه “على الرغم من الاستعمال الفوري لمكابح الطوارئ، لم يتمكن السائق من تجنب صدم الشخص المسن، الذي كان يقطع الطريق من خارج المكان المخصص للعبور”، مضيفة أنه “رغم التدخل الفوري للوقاية المدنية، إلا أن الرجل توفي نتيجة الجروح، التي أصيب بها في الحادث”.

وإثر هذا الحادث الأليم، عبرت الشركة عن تعازيها الصادقة لأسرة الشخص المتوفى، وعائلته.

وذكرت الشركة بأهمية احترام قواعد قانون السير، وعلامات التشوير الطرقي من طرف كل مستعملي الطريق، من سيارات، ودراجات نارية، وهوائية وراجلين، مشددة على ضرورة التزام الحذر بمحاذاة الأرضيات الخاصة بالترامواي.