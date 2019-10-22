مصرع عامل من الخليل إثر إصابته وسط البلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي العامل خالد عيسى عاطف عمرو (51 عاما) من سكان دورا الخليل في مستشفى "كابلان"، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته الحرجة التي أصيب بها خلال عمله وسط البلاد، الليلة الماضية.

وذكرت مصادر طبية أن العامل أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل حيث سقط من علو في ورشة بناء ببلدة "مزكيرت باتياه" وسط البلاد، الليلة الماضية.

وقدم الطاقم الطبي الذي استدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

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وبحسب المعطيات المتوفرة فإن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 بلغ 69 قتيلا غالبتهم سقطوا في فرع البناء.

وازدادت حوادث العمل بوتيرة خطيرة، من حيث ارتفاع أعداد القتلى والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.