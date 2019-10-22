شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. تثبيت النقطة مراقبة وقف إطلاق النار الرابعة في الحديدة والان مع التفاصيل

تمكنت لجنة الرقابة الأممية برئاسة الجنرال الهندي ابهيجيت جوها من تثبيت نقطة المراقبة الرابعة لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة وذلك بحضور اللجنة المشتركة والتي تضم ضباط ارتباط من المقاومة المشتركة ومليشيات الحوثي ومراقبين من الأمم المتحدة . وتم تثبيت النقطة الرابعة المشتركة في حي منظر الشعبي جنوب مدينة الحديدة وتعتبر النقطة الرابعة هي أخر نقاط الارتباط التي أعلنت عنها لجنة المراقبة الدولية في مرحلتها الأولى . وكانت اللجنة المشتركة قد نشرت ثلاث نقاط ارتباط الاولى نقطة الخامري والثانية شرق مدينة الصالح والثالثة في حوش البقر في خط كيلو 16 وتم اليوم تثبيت النقطة الرابعة في حي منظر جنوب الحديدة

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