شكرا لقرائتكم خبر عن الضالع .. مواطنون يشيدون بدور الهلال الأحمر الإماراتي الإنساني والإغاثي والان مع التفاصيل

أشاد مواطنون في محافظة الضالع، بالدور الإغاثي والإنساني لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مؤكدين أن فرق الهيئة كانت الأولى في إغاثتهم عقب عودتهم إلى قراهم في المناطق المحررة .

وقال المواطنون من النازحين العائدين إلى قراهم في المناطق المحررة في محافظة الضالع، إن الهلال الأحمر الإماراتي، كان أول الواصلين لهم لتقديم المساعدات، معربين عن امتنانهم الشديد لجهود دولة الإمارات في التخفيف عنهم من آثار الحرب التي اجتاحت مناطقهم خلال الستة أشهر الماضية.

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وأجبر الهجوم العنيف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية، على محافظة الضالع، في مارس الماضي، نحو 5 آلاف و128 أسرة، على النزوح من مناطقها إلى مناطق مجاورة، وعديد من المحافظات اليمنية، حيث دمرت المليشيا الإرهابية منازلهم ومصادر كسب عيشهم، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية للحماية المدنية.

ونقل موقع الأمم المتحدة "أوتشا" أن الهلال الأحمر الإماراتي، كثف في الوقت الحاضر، عملياته في تقديم العون والمساعدات الغذائية الطارئة، بمحافظة الضالع، ووزع معونات غذائية على الأسر العائدة إلى قراها المحررة من سيطرة ميليشيا الحوثي، وتلبية احتياجاتها العاجلة، مما يتيح لها البقاء على أرضها واستعادة سبل عيشها.

ويعاني النازحون العائدون إلى قراهم من مصاعب كثيرة، بما فيها فقدان سبل العيش، وتشتد حاجتهم إلى الغذاء والماء، ويكونون أكثر حاجة للمساعدات والتدخلات العاجلة، لما لهذه المساعدات الطارئة من أهمية في توفير الأساس التي يتمكنون من خلالها البدء في إعادة بناء سبل عيشهم وقدرتهم في توفير متطلباتهم الغذائية.