شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال هاني بن بريك عن إستراتيجية الهلال الأحمر الإماراتي في عدن ؟ والان مع التفاصيل

أشاد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بإستراتيجية ودور الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة المؤقتة عدن . وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "منذ تحرير عدن والهلال الإماراتي مع قوات التحالف" .. مشيراً إلى أن الاستراتيجية المتبعة كانت تحرير وإغاثة وتنمية وبناء . Advertisements وأضاف "وسرنا بهذه الاستراتيجية فلا تُحرر أرض إلا والهلال يتبع" . وتابع "الآف الأسر أُغيثت مئات المساكن بنيت، كفالة أسر الشهداء علاج جرحى، ترميم مدارس ومستشفيات ومدها بكل ما يلزم . إصلاح كهرباء ومياه" .

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