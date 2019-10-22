شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الأميركي : هدفنا إعادة قواتنا للديار وليس بقاءها في العراق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:46 مساءً, 22 أكتوبر 2019 م المناطق - وكالات قال وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، إن الهدف هو إعادة القوات الأميركية للديار في نهاية الأمر، وسيناقش التفاصيل مع نظيره العراقي غداً.

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