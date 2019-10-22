حصيلة جديدة لهجوم داعش في مطيبيجة

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الهجوم الذي نفذه داعش الاهابي، اليوم، في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، اسفر عن استشهاد قائد الفرقة وضابط برتبة عقيد ركن واربعة جنود، فضلا عن اصابة ثلاثة جنود".



واشار المصدر، الى أن هذه الحصيلة الجديدة هي بالاضافة الى الحصيلة التي ذكرت في وقت سابق".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بـ"استشهاد" قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي بهجوم لتنظيم "داعش" في ناحية مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

يشار إلى أن منطقة مطيبيجة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وديالى تشهد توترا أمنياً بسبب تواجد عناصر إرهابية بداخلها.