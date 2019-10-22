افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بحصيلة جديدة للهجوم الاهابي الذي نفذه تنظيم "داعش" في منطقة مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن الهجوم الذي نفذه داعش الاهابي، اليوم، في منطقة مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين، اسفر عن استشهاد قائد الفرقة وضابط برتبة عقيد ركن واربعة جنود، فضلا عن اصابة ثلاثة جنود".
واشار المصدر، الى أن هذه الحصيلة الجديدة هي بالاضافة الى الحصيلة التي ذكرت في وقت سابق".
واشار المصدر، الى أن هذه الحصيلة الجديدة هي بالاضافة الى الحصيلة التي ذكرت في وقت سابق".
وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بـ"استشهاد" قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية اللواء علي اللامي بهجوم لتنظيم "داعش" في ناحية مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.
يشار إلى أن منطقة مطيبيجة الواقعة بين محافظتي صلاح الدين وديالى تشهد توترا أمنياً بسبب تواجد عناصر إرهابية بداخلها.
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة جديدة لهجوم داعش في مطيبيجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.