الولائي: استهداف مدير أمن الحشد رسالة قبيحة واضحة المطالب والاهداف

اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، الثلاثاء، استهداف مدير أمن الحشد الشعبي ابو زينب اللامي بأنه رسالة قبيحة واضحة المطالب والاهداف. وقال الولائي في تغريدة على موقعه في "تويتر" اطلعت عليها الخليج 365، :"قيل قديماً أن الثورات تاكل أبناءها، وما يحصل اليوم، في العراق من استهداف موجه اخذ يشمل المجاهدين، الذين قدموا دمهم وراحتهم لتحرير وحماية البلاد".



وأضاف أن "الافواه والأقلام الصفراء والمأجورة التي تتناول المجاهد ابو زينب اللامي مدير امن الحشد الشعبي، ما هي إلا رسالة قبيحة وواضحة المطالب والاهداف، ينوي أصحابها ضرب القوى القوى الخيرة والمجاهدة ولاسيما الحشد الشعبي وقادة التحرير في الاحتلالين الامريكي والداعشي".

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