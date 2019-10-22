برشلونة يصدر بياناً لتوضيح سبب غياب ثنائي الفريق عن مواجهة براج

وأعلن المدرب إرنستو فالفيردي عن القائمة، وضمت 20 لاعباً لكن تغيب عنها اللاعبين ولكن اتضح من خلال البيان أن كلاهما مصابين ولن يستطيعان السفر إلى جمهورية التشيك.

وذكر النادي في البيان، أن "أومتيتي قد تعرض لإصابة في الجزء الأخير من تدريبات، اليوم الثلاثاء، عبارة عن كدمة في الركبة اليسرى تسببت ببعض الإزعاجات البدنية للاعب الفرنسي".



واوضح أن "سيرجي روبرتو، تغيب بسبب استمراره على البرنامج الطبي للتعافي من التورم الذي يعاني منه بالرباط الجانبي للركبة اليسرى".

الجدير بالذكر أن هناك غيابين آخرين عن القائمة هما، كارليس ألينيا وكارليس بيريز بقرار فني من فالفيردي.

