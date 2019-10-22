مشروب صباحي يخلصكم من روائح الفم والجسم الكريهة

ليس غريباً أن تصدر عن الجسم والفم أحياناً روائح غير محببة. ويمكن معالجة هذه المشكلة بطرق مختلفة ومنها الاهتمام بصحة الفم والعناية الجيدة بالبشرة واستخدام المنتجات المعطرة.
ويحتاج تحضيرها إلى تفاحة خضراء، ورقتي نعناع، باقة بقدونس، عصير ليمونتين، ملعقة وسط من بيكربونات الصودا، كوب من الماء.
يقطع التفاح وتنزع بذوره وتوضع كل المكونات في الخلاط وتخفق جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.
يمكن الاستفادة من خصائص هذا العصير من خلال شرب كوب منه كل صباح وقبل تناول طعام الفطور.
كذلك يمكن استخدامه بعد تناول طعام يحتوي على الثوم أو البهارات الحارة. ومن الافضل في موازاة ذلك تجنب تناول الأطعمة المصنعة وتلك التي تحتوي على الطحين وعلى السكر وغيرها من المواد التي تعزز عملية تجمع السموم في الجسم وبالتالي صدور الروائح الكريهة عنه.
ومن الضروري أيضاً شرب كمية كافية من الماء.
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