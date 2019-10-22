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خسرت عينها بسبب المنشفة

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كشف تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية حالة غريبة عانت منها البريطانية كلير ويليس، 45 عاماً، بعد تجفيف وجهها بواسطة منشفة.
وفي التفاصيل أنها كانت تمضي بضعة أيام في تونس، وأنها لم تتمكن بعد ذلك من الرؤية بواسطة إحدى عينيها وسمعت صوت فرقعة.

وسارعت بعد ذلك إلى الذهاب إلى المستشفى حيث أجريت لها الإجراءات اللازمة. وحين عادت إلى بلدها فوجئ بأنها تعاني من التهاب حاد ولم يجد الأطباء فيRoyal Stoke University Hospital حلاً سوى استئصال جزء من مقلة العين.


وقالت للصحيفة: "لقد أزالوا الجزء الأوسط من عيني، القرنية والشبكية واضافوا قوقعة تجميلية".

ونقل التقريرعن الأطباء قولهم إن قرنية عينها كانت رقيقة جداً وإن ملامسة المنشفة لها ألحق بها الضرر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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