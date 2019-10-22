خسرت عينها بسبب المنشفة

كشف تقرير لصحيفة Daily Mail البريطانية حالة غريبة عانت منها البريطانية كلير ويليس، 45 عاماً، بعد تجفيف وجهها بواسطة منشفة.
وسارعت بعد ذلك إلى الذهاب إلى المستشفى حيث أجريت لها الإجراءات اللازمة. وحين عادت إلى بلدها فوجئ بأنها تعاني من التهاب حاد ولم يجد الأطباء فيRoyal Stoke University Hospital حلاً سوى استئصال جزء من مقلة العين.
وقالت للصحيفة: "لقد أزالوا الجزء الأوسط من عيني، القرنية والشبكية واضافوا قوقعة تجميلية".
ونقل التقريرعن الأطباء قولهم إن قرنية عينها كانت رقيقة جداً وإن ملامسة المنشفة لها ألحق بها الضرر.
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