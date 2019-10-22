"الوزراء السعودي" يستنكر استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استنكر مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، استمرار رفض إسرائيل الانضمام لمعاهدة الانتشار النووي.



جاء ذلك في جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

كما شدد الوزراء السعودي على ضرورة وجود اتفاق دولي شامل يضمن منع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي شكل كان.

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وأكد المجلس وقوف المملكة مع فلسطين في قيام دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنا مباحثات واتفاقيات الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.



وكان خادم الحرمين الشريفين قد بحث، الأربعاء الماضي، مع الرئيس الفلسطيني، آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الملك سلمان بن عبدالعزيز مع الرئيس محمود عباس الذي زار الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.