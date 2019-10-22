اتحاد الكرة المصري يعلن موقفه من إقامة قمة الأهلي والزمالك بالإمارات

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة من الدوري في دولة الإمارات، بعدما تعثرت إقامتها في مصر خلال الفترة الماضية.

وكانت شركة سبورتس إتش كيو قد اقترحت إقامة مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك في دولة الإمارات خلال الفترة المقبلة، بعدما تم تأجيلها وعدم إقامتها السبت الماضي لأسباب أمنية.

وقال جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة: "لا يمكن الموافقة علة إقامة مباراة بالدوري المحلي في دولة أخرى مهما كان السبب".

ورفض جمال محمد علي المساواة بين تلك المباراة التي تجمع بين الفريقين في بطولة الدوري ومباراة كأس السوبر المصري، والتي أقيمت في دولة الإمارات لـ3 سنوات متتالية.

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واستضافت دولة الإمارات كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عامي 2015 و2016، قبل أن تستضيف مباراة الأهلي والمصري في نفس البطولة عام 2017.

وأوضح: "مباريات السوبر المحلي تعد بطولة خاصة، ومنها شق تسويقي، وبالتالي يجوز إقامتها في دولة أخرى مثلما حدث سابقا، بينما لقاءات الدوري والكأس لا تجوز إقامتها في دولة أخرى".

وكان من المقرر أن تجمع مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، السبت الماضي، في الجولة الرابعة من الدوري المصري، قبل أن يتم تأجيلها لوقت لاحق لأسباب أمنية.

ولم يتم تحديد موعد المباراة حتى الآن، إلا أن الأهلي يرفض خوض أي مباراة في الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك.

وفي حالة إصرار الفريق الأحمر على موقفه، سيكون مهددا بخسارة مباراة الجونة، المقرر لها الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم، وتوقيع غرامة قدرها 200 ألف جنيه مصري.