زعيم بارز في تنظيم داعش يسلم نفسه للقوات الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حكومة إقليم نانجارهار أن زعيما بارزا في تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، سلّم نفسه للقوات الأفغانية، ومسدسا وقنبلتين يدويتين.
وجاء في بيان صادر عن حكومة الإقليم أن "فرايدون" المعروف أيضا باسم "نعمان الباجوري"، قام بتسليم نفسه إلى القوات الأفغانية بمنطقة كوت في نانجارهار.
وأضاف البيان أن "فرايدون" كان مسؤولا عن برامج التعليم الخاصة بالجماعة الإرهابية في نانجارهار، وهو في الأصل من سكان منطقة كاراباج في كابول، مشيرة إلى أنه قام بتسليم نفسه للقوات الأفغانية بعد إدراكه للحقيقة.
ومنذ أن مني داعش بهزيمة كبيرة في العراق وسوريا إثر حرب طاحنة استمرت أكثر من 4 سنوات يسعى التنظيم للتوسع في مناطق جديدة وإقامة علاقات مع الإرهابيين المحليين بعد سقوط دولته المزعومة ومنها أفغانستان.
وأعلن "داعش" كذلك تأسيس ما سماها "ولاية الهند"، في إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد.
وكان "داعش" قد أعلن نيته التوسع في كشمير عام 2016، وتشكيل جماعة جديدة تحت اسم "داجك" في جامو وكشمير، ويعتقد أن لديه عددا قليلا من المجندين في المنطقة التي توجد بها جماعات انفصالية أخرى لا تشاركه رؤيته التوسعية.
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