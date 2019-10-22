شرطة النرويج: سيارة إسعاف مسروقة تصدم عددا من المارة في أوسلو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة النرويجية إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو، الثلاثاء، وصدم عددا من الناس وابتعد بها قبل أن تلقي القبض عليه.

ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد.