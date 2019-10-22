القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة النرويجية إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو، الثلاثاء، وصدم عددا من الناس وابتعد بها قبل أن تلقي القبض عليه.
ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة النرويج: سيارة إسعاف مسروقة تصدم عددا من المارة في أوسلو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.