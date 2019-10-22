فرانس فوتبول تعلن قائمة المرشحات للكرة الذهبية

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة عن اللاعبات المرشحات بالقائمة النهائية لنيل جائزة الكرة الذهبية للسيدات عن عام 2019، التي تضم 20 مرشحة.

ومن المقرر أن يقام الحفل السنوي الضخم للإعلان عن الفائز بالجائزة التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس.

المرشحات الخمس الأوائل هن الأسترالية سامانثا كير لاعبة شيكاجو رد ستارز الأمريكية والإنجليزية إيلين وايت لاعبة برمنجهام سيتي الإنجليزي والسويدية نيلا فيتشر لاعبة لينكبينج السويدي والفرنسية أماندين هنري لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي والإنجليزية لوسي برونز لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي.

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وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أعلنت الانفصال عن الشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لتصبح جائزة الكرة الذهبية مستقلة عن جائزة أفضل لاعب في العالم، وذلك في عام 2016.

أما قائمة ثاني 5 مرشحات، فضمت الأمريكية أليكس مورجان لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي والهولندية فيفيان ميديما لاعبة أرسنال الإنجليزي والألمانية دزينيفر ماروزسان لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي والدنماركية بيرنيل هاردا لاعبة فولفسبورج الألماني والفرنسية سارة بوهادي لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي.

يذكر أن النرويجية آدا هيجربرج لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي حصدت جائزة الكرة الذهبية للسيدات عام 2018.

وضمت الأسماء التي أعلنت عنها "فرانس فوتبول" لاحقاً كلاً من: الأمريكية ميجان رابينوي لاعبة سياتل رين الأمريكي والهولندية ليكه مارتينس لاعبة برشلونة الإسباني والهولندية ساري فان فينيندال لاعبة أتلتيكو مدريد والفرنسية ويندي ريناد لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي والأمريكية روز لافيل لاعبة واشنطن سبيريت الأمريكي.

بينما شهدت القائمة الرابعة والأخيرة وجود البرازيلية مارتا لاعبة أورلاندو برايد الأمريكي والنرويجية آدا هيجربرج لاعبة أولمبيك ليون الفرنسي والسويدية كوسوفار أسلاني لاعبة تاكون الإسباني والسويدية صوفيا ياكوبسون لاعبة تاكون والأمريكية توبين هيث لاعبة بورتلاند ثورنز الأمريكي.